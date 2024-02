Un si grand soleil spoiler : Louis et Kira, la rupture ! (résumé épisode du 4 mars 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1346 du 4 mars 2024 – C’est un moment très difficile qui attend Kira dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». Après plusieurs semaines à la tromper et lui mentir, Louis va finalement quitter Kira dans quelques jours !











C’est au lycée que Louis annonce brutalement à Kira que c’est fini, il a rencontré quelqu’un depuis quelques semaines ! Kira est sous le choc et encaisse le coup sans un mot, elle repart en pleurant… Thaïs la réconforte et elle rentre chez elle. Claire découvre que Louis et Kira ont rompu, elle est là pour la soutenir.

Louis retrouve Flore mais elle n’a pas la réaction qu’il espérait… Flore n’a jamais voulu que Louis quitte sa copine et elle lui annonce que leur histoire n’ira pas plus loin !

