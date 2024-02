C dans l’air du 20 février 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 20 février 2024, invités et sommaire – Ce mardi soir et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 20 février 2024 : le sommaire

⬛ Caroline Roux accueillera Thomas Chagnaud, le réalisateur du documentaire « Alexia, autopsie d’un féminicide ». Thomas Chagnaud, un journaliste qui a précédemment collaboré à un livre avec les parents d’Alexia Daval, victime d’un féminicide perpétré par son mari en octobre 2017, a ensuite créé une série documentaire diffusée sur Canal +, explorant le tragique événement du point de vue de la famille d’Alexia.

Cependant, l’avocat de Jonathann Daval, Randall Schwerdorffer, a récemment déposé une plainte pour diffamation contre la famille d’Alexia. Cette action fait suite aux propos tenus dans le quatrième volet de la série documentaire, où la mère et la sœur d’Alexia accusent ouvertement Jonathann Daval d’avoir intentionnellement empoisonné son épouse. Selon Schwerdorffer, ces déclarations présentent une version inédite de l’affaire, affirmant que Jonathann Daval aurait délibérément empoisonné Alexia pour provoquer une fausse couche, ainsi que pour la rendre folle et susciter les malaises qui ont conduit le couple à consulter des médecins, dont un neurologue.

La thèse de l’empoisonnement volontaire, avancée par les parties civiles lors du procès d’assises, avait été écartée par la Cour, qui avait soutenu que la dose de médicaments retrouvée dans le corps de la victime était trop faible pour être le résultat d’un empoisonnement délibéré. Thomas Chagnaud discutera de manière approfondie de cette plainte déposée par l’avocat de Jonathann Daval pour diffamation contre la famille d’Alexia.

⬛ Ces femmes qui défient Poutine

Ioulia Navalnaïa, veuve de l’opposant russe Alexeï Navalny, a décidé de poursuivre le combat contre le président russe Vladimir Poutine après la mort de son mari. Elle a exprimé sa détermination dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, appelant à l’action et exhortant les ministres européens à cibler Poutine et ses alliés. Ioulia Navalnaïa, économiste de formation, était autrefois en retrait de la politique, mais elle a décidé de jouer un rôle plus actif depuis la disparition de son mari.

Malgré les accusations du Kremlin et les tentatives de discrédit sur les réseaux sociaux, elle s’engage à poursuivre l’œuvre d’Alexeï Navalny. D’autres femmes en Russie, telles que la mère d’Alexeï Navalny et celles dont les proches sont impliqués dans le conflit ukrainien, défient également le pouvoir en place. Les femmes, y compris Alina Kabaeva et les filles de Vladimir Poutine, jouent des rôles importants dans la sphère politique russe depuis des années. La question qui se pose désormais est de savoir si Ioulia Navalnaïa pourra raviver l’opposition qui peine à exister en Russie.



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mardi 20 février 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.