Un si grand soleil spoilers : Louis dérape, des aveux, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 12 au 16 février 2024)

Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 12 au 16 février 2024 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut vous dire que Louis va faire une rencontre qui va tout changer. Alors qu’il est serveur au 101, Louis va rencontrer Flore, la fille d’Alain et mère de Tiago… Il va tomber sous son charme et tromper Kira !

De son côté, Hélène est à bout. Sous la pression de la police, elle finit par avouer avoir tué Christian ! Mais Yann n’y croit pas… Pendant ce temps là, Romain se rapproche de Laurine pour mieux la manipuler.

L’étau se resserre sur Alix, qui pourrait bien tomber pour les faux Definod. Becker est déterminé à réussir à prouver qu’elle a vendu de faux tableaux à Christian.

Quant à Evan, il est déterminé à prouver que l’entreprise Engrais Plus est à l’origine des cancers des agriculteurs de la région.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 12 au 16 février 2024

Lundi 12 février 2024, épisode 1331 : Alors que Becker voit enfin ses soupçons se confirmer, Evan tente d’aider Elodie. Alix, de son côté, se retrouve en mauvaise posture. A-t-elle encore une chance de s’en sortir ?

Mardi 13 février 2024, épisode 1332 : Tandis que pour Hélène, tout se complique, Laurine croit avoir la réponse qu’elle cherchait. En parallèle, Elodie comprend que ses craintes étaient fondées.

Mercredi 14 février 2024, épisode 1333 : Alors que Louis gagne en indépendance et semble s’épanouir, Robin au contraire a besoin de prendre ses distance. En parallèle, Becker fonde tous ses espoirs sur sa nouvelle stratégie, mais peut-être sera-t-il pris de vitesse ?

Jeudi 15 février 2024, épisode 1334 : Ludo a enfin une bonne nouvelle qui pourrait changer les rapports de force, mais de son côté, Yann obtient des aveux étonnants… Quel crédit peut-il leur donner ?

Vendredi 16 février 2024, épisode 1335 : Tandis qu’Ulysse et Alix s’apprêtent à concrétiser tous leurs rêves, Louis fait une rencontre qui pourrait chambouler sa vie. De son côté, Florent se demande si ça vaut encore le coup de se battre pour une cause perdue d’avance.



VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce du 12 au 16 février 2024

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.