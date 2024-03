Danse avec les Stars d’internet : pas d’émission ce 23 mars, quand aura lieu la finale ?

Publicité





Danse avec les Stars d’internet, pas d’émission ce 23 mars- Après le succès du premier prime et de la demi-finale les deux derniers samedis sur Twitch, vous ne retrouverez pas « Danse avec les Stars d’internet » ce soir avec Michou. Et pour cause, le programme fait une pause et sera de retour la semaine prochaine pour la grande finale !





Quand aura lieu la finale de « Danse avec les Stars d’internet » et où la suivre ? On vous dit tout !







C’est le vendredi 29 mars 2024 qu’aura lieu la finale la saison 1 de « Danse avec les Stars d’internet ». Mais attention, cette finale ne sera pas diffusée sur Twitch mais sur TF1 !

Elle sera programmée après le prime de la saison de « Danse avec les Stars », soit vers 23h40.



Rappelons que pour cette finale, vous verrez s’affronter Natoo et Anthony Colette, Gaelle Garcia Diaz et Jordan Mouillerac, et Domingo et Inès Vandamme.

