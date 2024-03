C à vous du 15 mars 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 15 mars 2024, invités et sommaire – Ce vendredi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Interview d’Emmanuel Macron sur l’Ukraine, élection présidentielle russe, européennes… Alain Duhamel, éditorialiste politique à BFMTV, est l’invité

🔵 📌 Filiation : en France, les tests de généalogie génétique toujours illégaux. On en parle avec Léa Chauvel Levy, qui publie “Une demande folle”



🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Xavier Lacaille pour le film “Bis repetita”, au cinéma le 20 mars

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Kevin Stroh, chef du restaurant “L’Auberge des Templiers” à Boismorand (Loiret)

🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Rachida Brakni pour le livre “Kaddour”, publié le 6 mars; et Brigitte Fossey pour le spectacle “La Fontaine en fables et en notes“ au Théâtre de Poche-Montparnasse à Paris

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 15 mars 2024 à 19h sur France 5.