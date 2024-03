Ici tout commence spoiler : Billie piège Tom, la vérité éclate ! (vidéo épisode du 20 mars)

Publicité





Ici tout commence spoiler – L’enquête sur l’agression de Yann va prendre un tournant inattendu dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, alors que Pénélope a découvert la veille que Tom échangeait des messages avec une autre femme que Billie, elles vont lui tendre un piège et découvrir la vérité !











En effet, dans les messages que Pénélope a pris en photos, la mystérieuse Laura qui draguait Tom a fait une faute d’orthographe en l’appelant « babie ». Et alors que Tom essaie de rattraper le coup avec l’aide de Yann, il lui refait une scène culte du film « Love Actually » avec des pancartes à messages…

Pénélope est aux côtés de Billie, qui est remontée contre Tom, mais elle l’encourage à jouer la carte de l’émotion pour le piéger. Et bingo, Yann écrit la pancarte manquante pour Tom, il refait exactement la même faute !

Pénélope est satisfaite et prévient Antoine. Ça signifie que Yann s’est moqué de Tom en le draguant sous un faux pseudo… Et après avoir découvert la vérité, Tom a voulu se venger de Yann et il l’a agressé.



Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 886 du 20 mars 2024, Tom démasqué

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

