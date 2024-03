C à vous du 19 mars 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 19 mars 2024, invités et sommaire – Ce mardi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Fin de l’État-providence, dette, souveraineté européenne… Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, publie “La voie française”, un livre aux allures de programme : il est l’invité de C à vous

🔵 📌 Européennes : quelles intentions de vote ? On en parle avec Antoine Bristielle, directeur de l’Observatoire de l’opinion de la Fondation Jean Jaurès



🔵 🎵 Dans le live de C à vous : Joseph Kamel et Julien Doré interprètent « Beau » en live sur la scène de C à vous

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Sylvain Courivaud, chef du restaurant “Braise” à Paris

🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Géraldine Nakache pour le film “Paternel”, en salle le 27 mars; et Jérémy Fontanieu pour le documentaire “Le monde est à eux”, en salle le 20 mars

