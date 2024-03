C à vous du 28 mars 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 28 mars 2024, invités et sommaire – Ce jeudi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Sécurité des JO, alerte “urgence attentat”, menace terroriste en France… Laurent Nunez, préfet de police de Paris, est l’invité de C à vous

🔵 📌 Mise en situation organisée dans le hameau du Haut-Vernet où le petit Emile a disparu le 8 juillet 2023 : on en parle avec Jean-Alphonse Richard, journaliste police justice RTL



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Sylvain Renzetti, chef propriétaire du restaurant “Son’” à Bordeaux (Gironde)

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Ilyes Djadel pour son spectacle “Vrai” en tournée dans toute la France

🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Catherine Ringer pour son spectacle “L’érotisme de vivre” qu’elle jouera au Théâtre de l’Atelier à Paris du 1er au 6 avril; et Isabelle Carré, Bernard Campan, Julia Faure et Pablo Pauly pour le film “Et plus si affinités”, en salle mercredi

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 28 mars 2024 à 19h sur France 5.