Ici tout commence spoiler : Hortense joue avec le feu... (vidéo épisode du 2 avril)

Ici tout commence spoiler – On peut dire qu’Hortense va jouer avec le feu dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence »… En effet, dans quelques jours, elle continue de se rapprocher dangereusement d’Anthony malgré les mises en garde de Vic…











Au lendemain de l’enterrement de Daniel, Hortense, Vic et Anthony sont allés à l’hôpital auprès de malades. Une sorte d’hommage au père d’Hortense et Vic, qui leur fait du bien. Anthony a tenu à être là… Et il propose même de prolonger son séjour pour rester plus longtemps auprès d’Hortense ! Elle accepte… Vic ne comprend pas à quoi elle joue, elle a très bien vu le petit manège d’Anthony pour la récupérer !

Hortense joue avec le feu et pourrait bien perdre Mehdi…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 895 du 2 avril 2024, Hortense trop proche d’Anthony ?

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

