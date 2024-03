C à vous du 7 mars 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 7 mars 2024, invités et sommaire – Ce jeudi et comme chaque soir sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Laïcité à l’école : un rapport sénatorial pointe la “terrible solitude” des enseignants. On en parle avec Iannis Roder, membre du Conseil des sages de la laïcité, qui publie “Préserver la laïcité”

🔵 📌 Élysée, Matignon, Versailles, Souzy-la-Briche… Sébastien Le Fol dévoile les coulisses des lieux du pouvoir dans son livre



🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Charline Vanhoenacker pour l’émission “Le grand dimanche soir” diffusée tous les dimanches de 18h à 20h sur France Inter

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Mathieu Pérou, chef du du restaurant « Le Manoir de la Régate » à Nantes

🔵 Dans la suite de C à vous : Eric Toledano et Olivier Nakache, et Julien Bancilhon pour l’émission “Les rencontres du Papotin avec Ginette Kolinka” diffusée samedi à 20h30 sur France 2; et Patricia Tourancheau pour le livre “Kim et les papys braqueurs”

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 7 mars 2024 à 19h sur France 5.