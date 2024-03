Ici tout commence spoiler : Souleymane suspecté et lourdement sanctionné ! (vidéo épisode du 12 mars)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Souleymane va vivre des jours compliqués dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Souleymane est suspecté d’avoir agressé Yann et il risque la prison !











Et comme si ça ne suffisait pas, Souleymane apprend que Teyssier le fait passer en conseil de discipline pour déterminé s’il restera à l’institut Auguste Armand ou pas. Seule Carla soutient encore Souleymane, il est seul contre tous… Quand il décide d’aller parler à Yann pour lui assurer qu’il n’est pas son agresseur, Tom et Bérénice rappliquent pour défendre Yann et éloigner Souleymane !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 880 du 12 mars 2024, Souleymane seul contre tous



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

