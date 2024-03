C à vous du 8 mars 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 8 mars 2024, invités et sommaire – Ce vendredi et comme chaque soir sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Deux mois après sa nomination à Matignon, le Premier ministre Gabriel Attal, est l’invité événement de C à vous. L’occasion de dresser un premier bilan et de parler des projets à venir.

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de #CàVous : Mathieu Pérou, chef du du restaurant « Le Manoir de la Régate » à Nantes



🔵 Dans la suite de C à vous : Stéphane Guillon et Jean-Pierre Darroussin pour la pièce de théâtre « Inconnu à cette adresse », à partir du 12 mars au Théâtre Antoine; et Esther Abrami, violoniste, pour son album « Cinéma »

