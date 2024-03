« Coach en mariage et... célibataire » : votre téléfilm ce 13 mars sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Coach en mariage et… célibataire » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 13 mars 2024 – Ce mercredi après-midi sur TF1, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Coach en mariage et… célibataire ».





A suivre dès 14h15, juste après « Plus belle la vie », sur TF1







« Coach en mariage et… célibataire » : l’histoire, le casting

Molly, professeure de gymnastique et coach pour futures mariées, est célibataire depuis que son fiancé l’a laissée tomber juste avant leur mariage, deux ans auparavant. Lors d’une cérémonie de mariage, elle fait la rencontre de Nick, un photographe sympathique et drôle, avec qui elle établit immédiatement un bon contact. Elle pense avoir enfin rencontré la personne qu’elle attendait. Quelques jours plus tard, Jenna, une participante à son nouveau coaching pour mariage, lui présente son fiancé, et c’est Nick ! Daniel, le propriétaire de la salle de gymnastique où elle travaille, l’engage pour photographier les lieux. Molly le voit donc régulièrement, mais elle garde toujours une attitude très professionnelle. Elle remarque que Nick ne semble pas très heureux avec sa fiancée, dont le seul objectif semble être d’avoir « le mariage le plus parfait du monde ».

Avec : Pascale Hutton (Molly White), Kavan Smith (Nick Dyson), Leanne Lapp (Lisa White), Anna Van Hooft (Janna Tate)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Coach en mariage et… amoureuse ».

« Coach en mariage et… amoureuse » : l’histoire et le casting

Molly, professeure de gymnastique, et Nick, photographe spécialisé dans les mariages, sont sur le point de se marier. Cependant, les vicissitudes de la vie et les préparatifs de l’événement risquent de repousser leur union.

Avec : Pascale Hutton (Molly White), Kavan Smith (Nick Dyson), Leanne Lapp (Lisa White), Lane Edwards (Steve)