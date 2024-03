Tout le monde veut prendre sa place du 13 mars : 10 victoires pour Aurélien, qui passe un cap

Publicité





Tout le monde veut prendre sa place du 13 mars, 10 victoires pour Aurélien – Aurélien continue son joli début de parcours ce mercredi midi dans le jeu quotidien de Jarry « Tout le monde veut prendre sa place ». Il a signé une 10ème victoire aujourd’hui !











Aurélien reste donc dans le fauteuil rouge et pour cette 10ème victoire, il a remporté un voyage ! Il a également franchi le cap des 10.000 euros de gains aujourd’hui et totalise 10.500 euros de gains en 10 victoires. Il sera évidemment de retour jeudi midi aux côtés de Jarry dans « Tout le monde veut prendre sa place » pour tenter de continuer son parcours. Nouveaux objectifs : 20 victoires et la barre des 15.000 euros !

Tout le monde veut prendre sa place du 13 mars, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce mercredi 13 2024, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv