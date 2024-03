Danse avec les Stars d’internet : où voir ou revoir le prime présenté par Michou ?

Publicité





C’est hier soir que Michou présentait « Danse avec les Stars d’internet », déclinaison de « Danse avec les Stars » diffusée en direct sur Twitch.





Un premier numéro qui a vu l’élimination de deux premiers couples (voir notre résumé ici).







Et bonne nouvelle pour ceux qui ont loupé cette soirée puisque TF1+ a mis en ligne aujourd’hui le replay de l’émission.

Rappelons que pour cette première soirée de « Danse avec les Stars d’internet », tournée dans le même studio de la version classique, le jury était composée de Chris Marques, Jean-Marc Généreux, Fauve Hautot et Mel Charlot aux côtés de Carlito.



Les couples en compétition :

– Gaelle Garcia Diaz et Jordan Mouillerac

– Domingo et Inès Vandamme

– Natoo et Anthony Colette

– Baghera et Christian Millette

– LeBouseuh et Alizée Bois

– Nico_Tine et Elsa Bois