Demain nous appartient du 15 mars : qui est vraiment la copine de Nathan ? (résumé + vidéo épisode 1644 en avance)

Demain nous appartient du 15 mars 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1644 de DNA – La copine de Nathan n’est pas morte dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, elle a usurpé l’identité de la jeune femme qui a été retrouvée morte… Mais qui est-elle vraiment ?

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Demain nous appartient du 15 mars 2024 – résumé de l’épisode 1644

Charlotte Lagesse est bien morte mis il ne s’agit pas de la copine de Nathan. Elle a usurpé son identité et n’a plus donné signe de vie depuis son décès… Qui est-elle vraiment et où est-elle passée ? La police découvre qu’elle vivait avec Charlotte, un cheveu bleu a été retrouvé dans son appartement !

Violette remet en question sa relation avec Jordan, tandis que Vanessa, sur le point de donner naissance à son enfant, implore avec passion le retour de Georges.

VIDÉO Demain nous appartient du 15 mars 2024 – les premières minutes de l’épisode

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.