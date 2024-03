Ici tout commence du 11 mars : une lourde preuve contre Souleymane ! (résumé + vidéo épisode 879 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 11 mars 2024, résumé et vidéo extrait épisode 879 – Tout accable Souleymane ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, Antoine a découvert une lourde preuve contre son fils, il peine à croire en son innocence…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Publicité





Ici tout commence du 11 mars 2024 – résumé de l’épisode 879

Antoine peine à croire en l’innocence de Souleymane. Il le confronte et lui annonce qu’il a retrouvé ses clés juste à côté de l’arbre où était attaché Yann ! Souleymane lui jure qu’il n’a rien fait, il ne comprend pas. Et comme si ça ne suffisait pas, Yann affirme avoir entendu la sonnerie de téléphone de Souleymane… Antoine lui demande de la changer sur le champs ! Souleymane comprend que son père ne le croit pas… A-t-il été piégé ?

À l’Institut, enseignants et élèves font leurs adieux à Deva de manière élégante. Pendant ce temps chez Léonine, Jude, Lionel et Vic continuent à à en voir des vertes et des pas mûres avec Mattéo…



Publicité





A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Deva bouleversée face à David… (vidéo épisode du 13 mars)

Ici tout commence du 8 mars 2024 – vidéo premières minutes

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de myTF1