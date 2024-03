Plus belle la vie du 11 mars 2024 : Luna en grand danger (résumé + extrait vidéo épisode 46 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 11 mars 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 46 de PBLV – Luna est en grand danger dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, Maxime et Cécilia prévoient de la tuer après avoir récupéré son argent !

« Plus belle la vie, encore plus belle » du 11 mars 2024 – résumé de l’épisode 46

Cécilia et Maxime ont mis en scène l’agression de Luna pour la rendre plus vulnérable ! Ils débriefent et se félicitent de leur succès, Maxime a accueilli Luna chez lui et elle est désormais totalement sous sa coupe. Mais Cécilia se montre très jalouse de Luna… Elle craint que Maxime ait des sentiments. Il lui assure que ce n’est pas le cas et qu’ils la tueront comme les autres quand ils auront son argent !

Pendant ce temps là, Ophélie force sa mère à faire son mea-culpa auprès d’Aya. Et à la résidence, Apolline découvre qu’elle est fauchée et se met à chercher une solution…

VIDÉO Plus belle la vie du 11 mars 2024 – extrait vidéo

