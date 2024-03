Ici tout commence du 6 mars : Pénélope sous le choc face à... (résumé + vidéo épisode 876 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 6 mars 2024, résumé et vidéo extrait épisode 876 – La relation entre Pénélope et Antoine Myriel est entrain de faire le tour de l’institut dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Et ce soir, elle va se faire sévèrement recadrer par Rose…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Publicité





Ici tout commence du 6 mars 2024 – résumé de l’épisode 876

Pénélope se confie à Billie, qui lui reproche de ne pas lui avoir dit pour son histoire avec Antoine. A la table d’à côté, Carla n’en perd pas une miette et s’invite dans la conversation… Elle conseille à Pénélope de pas essayer de cache leur relation mais de l’assumer pleinement. C’est là que Rose débarque… Elle recadre sévèrement Pénélope en lui demandant de ne pas l’utiliser pour défendre ses projets.

Dans les cuisines de l’institut, les tensions sont fortes entre Souleymane et Yann. Thibault est de retour mais ça s’annonce tendu avec Jasmine et Jim… Chez Léonine, Jude et Lionel restent vigilants face à Mattéo, qui change totalement de comportement.



Publicité





A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Anaïs se venge de Jim ! (vidéo épisode du 8 mars)

Ici tout commence du 6 mars 2024 – vidéo premières minutes

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de myTF1