Ici tout commence spoiler : Clotilde bouleversée, Joachim lui demande... (vidéo épisode du 15 mars)

Publicité





Ici tout commence spoiler – C’est un très joli moment qui vous attend dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Joachim va faire une magnifique déclaration d’amour à Clotilde avant de… la demander en mariage !











Publicité





Clotilde rentre chez elle et découvre que Joachim a préparé une belle table. Ça sonne à la porte, c’est un livreur… Joachim dit à Clotilde d’ouvrir le colis, elle découvre une magnifique bague ! Joachim se met à genou et fait une déclaration à Clotilde. Il lui demande si elle veut bien devenir sa femme ! Clotilde l’embrasser et dit oui !

A LIRE AUSSI Ici tout commence spoiler : Pénélope dérape en cuisine !… (vidéo épisode du 15 mars)

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 883 du 15 mars 2024, la demande en mariage de Joachim



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.