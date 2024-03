Danse avec les Stars : vers une exclusion ce soir ? Inès Reg et Natasha St-Pier sortent du silence !

Publicité





C’est ce vendredi soir qu’aura lieu le prochain prime en direct de « Danse avec les Stars », après une semaine placée sous le signe de la polémique et du clash entre Inès Reg et Natasha St-Pier. Mais que va-t-il se passer ce soir ? Le clash sera-t-il évoqué ? Des sanctions seront-elle prises ?





A priori, rien ne devrait être évoqué ce soir mais certains croient savoir qu’une exclusion des deux stars serait toujours envisagée par la production !







Publicité





Selon franceinfo sur son site internet, la production de DALS se laisserait jusqu’à ce soir 20h pour prendre une décision. Elle souhaiterait s’assurer que le conflit est terminé du côté d’Inès et Natasha pour pouvoir poursuivre l’aventure sereinement et sans prise de tête.

De son côté, Inès Reg est sortie du silence cet après-midi et assure que tout va bien.



Publicité





« Je vous embrasse à la folie, tout va bien, place à la fête et au partage. C’est là qu’est notre force. On est ensemble ! Merci pour l’amour, les roses et les épines. Que le meilleur à tous et pour tous ! » a écrit l’humoriste sur Instagram.

De son côté, Nastasha a appelé aux votes sur son compte, affirmant qu’avec Anthony Colette ils ont « envie de danser encore longtemps« .