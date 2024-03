Plus belle la vie du 12 mars 2024 : la découverte capitale de Jean-Paul (résumé + extrait vidéo épisode 47 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 12 mars 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 47 de PBLV – L’enquête va faire une sacrée avancée cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, Jean-Paul et Samuel vont faire une découverte capitale !

Un épisode inédit à découvrir dès 13h45 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 12 mars 2024 – résumé de l’épisode 47

Patrick souhaite que l’enquête avance plus rapidement. Il ressent de la frustration de ne pas pouvoir contribuer davantage à son équipe et commence à perdre patience avec Jean-Paul. Mais celui-ci a une idée pour impliquer Patrick… Et après une découverte sur les caméras de vidéo-surveillance, Jean-Paul et Samuel retrouvent le van utilisé par Maxime et Cécilia. A l’intérieur, les restes de la femme que Patrick a vu se faire tuer sous ses yeux !

Apolline est déçue en découvrant ce que lui rapporte son premier emploi étudiant. Elle fait clairement la fine bouche ! Pendant ce temps là, à la résidence, Aya enquête sur le coup de cœur d’Ophélie…

VIDÉO Plus belle la vie du 12 mars 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur myTF1 en cliquant ici.





Plus belle la vie, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1.