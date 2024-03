Ici tout commence du 12 mars : Souleymane piégé ? (résumé + vidéo épisode 880 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 12 mars 2024, résumé et vidéo extrait épisode 880 – Souleymane est toujours en garde à vue ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Antoine est mort d’inquiétude et en même temps il doute de son fils…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Publicité





Ici tout commence du 12 mars 2024 – résumé de l’épisode 880

Antoine attend des nouvelles de la gendarmerie, son fils est toujours en garde à vue. Pénélope le soutient et elle ne comprend pas qu’il puisse douter de l’innocence de Souleymane. Elle pense que c’est impossible qu’il ait fait ça et qu’il doit croire en son fils ! Mais Antoine a de sérieux doutes face aux preuves qui s’accumulent contre Souleymane…

Et au sein de la brigade « mariages », le succès de Mehdi est mitigé. Chez Léonine, pour Vic, la coupe est pleine et elle décide une nouvelle fois de rendre son tablier ! Et pour cause, elle découvre que Mattéo a raconté à ses amis avoir couché avec elle…



Publicité





A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Antoine doute de Pénélope… (vidéo épisode du 14 mars)

Ici tout commence du 12 mars 2024 – vidéo premières minutes

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de myTF1