Plus belle la vie du 8 mars 2024 : Jean-Paul avance (résumé + extrait vidéo épisode 45 en avance)

Plus belle la vie du 8 mars 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 45 de PBLV – Jean-Paul fait une belle avancée dans l’enquête aujourd’hui dans votre série quotidienne marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ».

Un épisode inédit à découvrir dès 13h45 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 8 mars 2024 – résumé de l’épisode 45

Jean-Paul a sollicité l’aide d’une amie spécialiste pour une analyse scientifique urgente sur le morceau de tissu retrouvé dans la cave. Et ça confirme qu’il s’agit bien d’un morceau de tapis rouge avec la présence de sang féminin ! Il comprend que Patrick avait raison depuis le début. De son côté, le commandant Nebout découvre qu’il a bien été drogué…

Jalouse de Luna, Cécilia intensifie ses actions… Une réussite créative pourrait inciter Ophélie à surmonter ses appréhensions. Par ailleurs, au Mistral, c’est la Journée internationale des droits des femmes et Jennifer décide de sensibiliser Kilian à une cause importante.

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur myTF1 en cliquant ici.



Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.