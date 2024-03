Danse avec les Stars d’internet : Gaelle annonce son abandon juste avant la finale ! (VIDÉO)

Publicité





Danse avec les Stars d’internet, abandon de Gaelle Garcia Diaz – Coup de tonnerre à J-2 de la grande finale de « Danse avec les Stars d’internet » ! L’un des trois couples finalistes de l’aventure a été contraint à l’abandon à cause d’une blessure.





C’est Gaelle Garcia Diaz, qui dansait avec Jordan Mouillerac, qui a annoncé son abandon ce mercredi soir sur sa chaîne YouTube.







Elle était clairement favorite après les incroyables prestations qu’elle a livré sur les deux premiers primes mais elle s’est blessée juste avant la finale de « Danse avec les Stars d’internet ».

En larmes, Gaelle Garcia Diaz a été contrainte à l’abandon. Elle a une côte cassée depuis déjà plusieurs semaines et avait tenté de le dissimuler en prenant des anti-douleurs.



« J’arrive pas à croire que ça s’arrête comme ça. Il faut que j’arrête là, je me sens coupable car quand j’ai fait ma radio le radiologue m’a dit que la côte n’était pas fissurée mais fracturée, (…) qu’il fallait absolument que j’arrête. Je m’en veux de ne pas avoir été honnête avec la prod et de pas avoir juste accepté. J’ai trop mal, je ne peux pas continuer à prendre ces anti-douleurs encore de nouveau tout une semaine » a-t-elle expliqué.

Cette finale de « Danse avec les Stars d’internet », présentée par Michou en direct sur TF1 et Twitch, verra donc s’affronter deux couples : Natoo et Anthony Colette et Domingo et Inès Vandamme. Elle aura lieu ce vendredi 29 mars 2024 après le prime de la saison 13 de « Danse avec les Stars », soit vers 23h40.

VIDÉO Danse avec les Stars d’internet, Gaelle annonce son abandon