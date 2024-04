C à vous du 2 avril 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 2 avril 2024, invités et sommaire – Ce mardi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Un rapport parlementaire étrille le financement de l’école privée. Philippe Delorme, secrétaire général de l’enseignement catholique, est l’invité de C à vous

🔵 📌 Violences sexuelles : vers un #MeToo des armées ? Manon Dubois et Ninon Mathey, anciennes militaires, dénoncent les agressions sexuelles qu’elles ont subies dans #CàVous, accompagnées de Me Julien Richou et de Manon Querouil, auteure d’une enquête à paraître dans Paris Match



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Arnaud Viel, chef du restaurant « La renaissance » à Argentan (Orne)

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Bixente Lizarazu pour le livre “Vivre de sports – Pour rester en forme”

🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Augustin Trapenard pour “La Grande Librairie – Spéciale Rwanda” en direct demain à 21h05 sur France 5; et Isabelle Huppert pour le film “Sidonie au Japon”, en salle demain

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 2 avril 2024 à 19h sur France 5.