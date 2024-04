C à vous du 4 avril 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 4 avril 2024, invités et sommaire – Ce jeudi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 📌 Européennes, guerre en Ukraine, situation humanitaire à Gaza, déficit budgétaire… François Hollande, ancien président de la République, qui publie la bande dessinée “Leur Europe expliquée aux jeunes et aux moins jeunes”

🔵 📌 Gérard Depardieu : l’histoire secrète d’une chute vertigineuse devenue l’affaire de tout un pays. On en parle avec Raphaelle Bacque et Samuel Blumenfeld, qui publient “Une affaire très française. L’enquête inédite



Publicité





🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Arnaud Viel, chef du restaurant « La renaissance » à Argentan (Orne)

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Benjamin Tranie pour le spectacle “Félicitations et tout et tout”, en tournée dans toute la France

🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Aurélie Dupont pour le livre “N’oublie pas pourquoi tu danses”; et Charlotte Gainsbourg et José Garcia pour le film “Nous les Leroy”, en salle mercredi

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 4 avril 2024 à 19h sur France 5.