C dans l’air du 16 avril 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 16 avril 2024, invités et sommaire – Ce mardi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 16 avril 2024 : le sommaire

⬛ La razzia Bardella, la percée Glucksmann

À deux mois du premier tour des élections européennes, le Rassemblement national domine largement les sondages, atteignant des niveaux record. Avec plus de 30 % des intentions de vote, la liste d’extrême droite dirigée par Jordan Bardella dépasse même de deux fois le score de celle des macronistes, menée par l’eurodéputée Valérie Hayer. Accusé par ses opposants de fuir les débats et de privilégier les interviews en solo dans les médias, le chef du RN intensifie sa campagne en se concentrant sur les selfies et en investissant massivement les réseaux sociaux, intégrant notamment TikTok pour atteindre la jeunesse. Avec plus de 1,1 million d’abonnés et 23,6 millions de likes, Bardella détient une avance significative sur ses concurrents sur cette plateforme.

En revanche, pour la majorité présidentielle, la situation est alarmante : la nomination de Gabriel Attal à Matignon, censée être un tremblement de terre politique, n’a pas eu l’effet escompté sur les sondages. La liste menée par Valérie Hayer est créditée de 16 % dans la dernière enquête Ipsos, tandis que la liste PS-Place publique dirigée par Raphaël Glucksmann progresse, atteignant 13 %. Le candidat de la gauche sociale-démocrate a réussi à prendre de l’avance sur ses concurrents insoumise et écologiste, Manon Aubry et Marie Toussaint, habituellement autour de 9 % d’intentions de vote, et aspire maintenant à perturber le duel Bardella-Hayer.

En bas du classement, les listes de LR, Reconquête et du Parti communiste français ferment la marche. La liste communiste est particulièrement en difficulté, se situant en dessous du seuil des 5 %. Cependant, même dans les rangs du parti d’extrême droite d’Éric Zemmour, des questionnements sur la stratégie à adopter émergent, avec Marion Maréchal appelant Jordan Bardella à ne pas se « tromper d’ennemi » et à envisager la construction d’une coalition pour accéder au pouvoir.

⬛



Publicité





Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mardi 16 avril 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.