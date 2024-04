Un Si Grand Soleil spoiler : Manu enquête après la mort de Philippe (résumé épisode du 29 avril 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler, épisode 1386 du 29 avril 2024 – Manu va enquêter après le terrible home-jacking chez les Aguerra dans votre série de France 2 href= »https://www.stars-actu.fr/tag/usgs/ » target= »_blank » rel= »noopener »> »Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors que Philippe a perdu la vie dans ce home-jacking, Manu démarre une enquête compliquée…





Arnaud et Thaïs sont profondément choqués, tout comme Anne… Manu interroge Thaïs mais elle est mal et tout est embrouillé dans sa tête. Et pour cause, Thaïs et Arnaud ont été agressés et étaient inconscients au moment du drame.







Evan Cresson pense qu’ils devraient consulter un psy. Et dans la douleur de la perte de Philippe, Arnaud se rapproche de sa belle-mère…

Pendant ce temps là, Marc apprend que son rédacteur en chef chez Midi Libre prend sa retraite. La place va se libérer et Jacques pense qu’il est le mieux placé pour prendre la suite… Mais le directeur n’est pas de cet avis et propose le poste à quelqu’un d’autre !



