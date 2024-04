C dans l’air du 17 avril 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 17 avril 2024, invités et sommaire – Ce mercredi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 17 avril 2024 : le sommaire

⬛ Carlos Tavares : le patron qui valait 36 millions ?

En 2023, Carlos Tavares, DG de Stellantis, a gagné 36,5 millions d’euros, soit 100 000 euros par jour. Malgré les critiques, il justifie sa rémunération comme contractuelle. En 2022, Macron a critiqué les 66 millions de Tavares. Des propositions de loi pour limiter les écarts de salaires et taxer les plus riches sont déposées par des partis de gauche. Pendant ce temps, le gouvernement présente une feuille de route pour réduire le déficit public, mais elle est critiquée par le Haut Conseil des finances publiques. La question de la taxation des plus riches est également débattue, avec des économistes plaidant pour des mesures telles que la désindexation des pensions de retraite et la suppression de l’abattement de 10 % sur leur imposition.

⬛ Philippe Collignon, journaliste, chroniqueur à Francetv et jardinier, sera l’invité ce soir d’Axel de Tarlé sur France 5.

Avec les fortes pluies quasi incessantes de l’hiver et de ce début de printemps, les sols affichent des records de niveau d’eau. Si la vigilance orange a été levée à certains endroits, beaucoup de départements restent sous haute tension craignant de nouvelles pluies.

Lors des inondations ces dernières semaines, les agriculteurs ont particulièrement été touchés par les eaux qui ont ravagé les cultures et se sont répandues dans les étables. De quoi pénaliser les récoltes et les productions sur le long terme. Alors comment adapter nos cultures et nos potagers pour supporter les modifications climatiques….



