C dans l’air du 8 avril 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 8 avril 2024, invités et sommaire – Ce lundi soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 8 avril 2024 : le sommaire

⬛ Ce soir, Jacques Attali, écrivain et économiste, discutera de son livre « Histoires et avenirs de la consolation » avec Caroline Roux. Le gouvernement établira sa nouvelle trajectoire financière mardi, avec des perspectives potentiellement difficiles. La dette de la France, atteignant 3 101,2 milliards d’euros, et un déficit de 5,5 % en 2023, ont suscité des inquiétudes parmi les ménages, devenant un sujet majeur, selon un baromètre OpinionWay. 26 % des Français, en particulier les plus de 65 ans (40 %), estiment que cette question est une priorité croissante. Malgré une réduction de 10 milliards d’euros de crédits en 2024, l’État devra encore trouver des ressources en raison de rentrées fiscales décevantes et de la croissance impactée par les turbulences géostratégiques mondiales. Des économies seront nécessaires, mais leur nature et les sources de financement seront discutées, avec l’éclairage de Jacques Attali.

⬛ Santé : on va payer plus !

Deux mois après avoir priorisé la santé dans son discours, le Premier ministre annonce une « taxe lapin » de cinq euros pour les rendez-vous médicaux manqués d’ici 2025. D’autres mesures incluent la délivrance d’antibiotiques par les pharmaciens pour les angines ou cystites, et la possibilité pour les opticiens d’adapter des verres sans ordonnance. Le gouvernement envisage également de doubler le nombre de médecins formés annuellement et lance des expérimentations pour faciliter l’accès aux soins. Les professionnels de la santé expriment des doutes et des frustrations, notamment concernant les récentes augmentations des frais médicaux. Face à la dégradation des finances de la Sécurité sociale, le gouvernement augmente les frais non remboursés et envisage des restrictions sur les soins. Pour lutter contre les pénuries de médicaments, une « Alliance européenne du médicament » est en cours de création, avec un investissement significatif de la France dans la production et la relocalisation de médicaments essentiels.



Publicité





Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce lundi 8 avril 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.