Ici tout commence du 5 avril : Hortense face à Mehdi, va-t-elle avouer ? (résumé + vidéo épisode 898 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 5 avril 2024, résumé et vidéo extrait épisode 898 – Rien ne va plus entre Mehdi et Hortense dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Hier, Hortense est allée trop loin, elle a embrassé Anthony ! Va-t-elle l’avouer à Mehdi ?





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Publicité





Ici tout commence du 5 avril 2024 – résumé de l’épisode 898

Hortense a embrassé Anthony la veille sur la plage… Alors quand Mehdi vient la voir pour s’excuser de ne pas avoir été assez présent pour elle, Hortense est mal à l’aise. Elle lui dit qu’elle n’a pas été irréprochable mais Mehdi lui assure qu’elle est parfaite… Hortense va-t-elle avoir le courage de lui avouer son dérapage ?

Pendant ce temps là à l’institut, Tom entreprend une vaste étude scientifique tandis qu’Anaïs impressionne une cheffe renommée au Double A.



Publicité





A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Clotilde bouleversée, Jérémy de retour avec… (vidéo épisode du 9 avril)

Ici tout commence du 5 avril 2024 – extrait vidéo

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de myTF1