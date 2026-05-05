Plus Belle La Vie du 5 mai 2026 : Ariane en danger, Sofia découvre la vérité (résumé + extrait vidéo épisode 576 en avance)

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Plus belle la vie du 5 mai 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 576 de PBLV – Ariane va se retrouver en grand danger cet après-midi dans votre série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et pour cause, Djawad va révéler à Sofia qu’Ariane est flic !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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« Plus belle la vie, encore plus belle » du 5 mai – résumé de l’épisode 576

Stanislas rend visite à Ariane, qui remarque sa blessure à l’œil. Il ment puis s’excuse pour la veille, évoquant difficilement Emilie et l’accident causé par Barreta, devenu depuis son obsession. Djawad les interrompt brièvement, puis Ariane reçoit un appel de Sofia.

Ariane rejoint Sofia, qui lui révèle que Marco collectionne des magnets de ses voitures volées. L’un d’eux correspond à une voiture encore jamais volée, potentiellement sa prochaine cible. Ariane envoie l’info à Stanislas. Au commissariat, Stanislas, avec l’aide de Jean-Paul, retrouve cette voiture à Aix-en-Provence, mais son propriétaire est mort il y a plusieurs années et sa trace perdue. Ariane veut remonter jusqu’à ses héritiers.



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Djawad s’inquiète de l’absence d’Ariane à son cours de préparation à l’accouchement et gaffe en balançant devant Sofia qu’elle est flic. Plus tard, il en parle à Ariane, qui est sous le choc et comprend qu’il a surement compromis toute l’enquête.

A la résidence, Aya et Steve constatent qu’ils ne reçoivent plus de colis et soupçonnent l’article de Jules. De son côté, Luna confie à Blanche qu’elle regrette de ne plus voir Idriss. Elle finit par passer le voir pour tenter de renouer…

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VIDÉO Plus belle la vie du 5 mai 2026 – extrait vidéo

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