Demain nous appartient du 1er mai : Etienne dérape et provoque un drame ! (résumé + vidéo épisode 1677 en avance)

Demain nous appartient du 1er mai 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1677 de DNA – Etienne perd pied et ce soir il va déraper dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». A cause de lui, un terrible drame va se dérouler à Sète !

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1











Demain nous appartient du 1er mai 2024 – résumé de l’épisode 1677

Étienne se trouve avec sa femme à l’hôpital. Il est préoccupé par la possibilité que Bénédicte soit renvoyée en prison, et il élabore un plan pour lui permettre de s’évader et de se cacher… Il décide de se confier à William et lui demande de l’aider à la faire évader !

Plus tard, Manon poursuit un mystérieux cambrioleur, loin d’imaginer qu’il s’agit d’Etienne, son oncle… Et en poursuivant Etienne, Manon est victime d’un terrible accident de voiture !

De son côté, Timothée persiste et s’obstine, au grand dam de ses collègues. Et Soraya prend ses marques chez Gabriel, pour le meilleur et pour le pire.



VIDÉO Demain nous appartient du 1er mai – extrait de l’épisode

