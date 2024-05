Plus Belle La Vie du 22 mai 2024 : le mea-culpa d’Ariane (résumé + extrait vidéo épisode 98 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 22 mai 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 98 de PBLV – Ariane va présenter ses excuses à Kilian aujourd’hui dans votre feuilleton de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et la nouvelle intrigue sur les effondrements démarre.

Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 22 mai 2024 – résumé de l’épisode 98

Samuel et Jean-Paul se retrouvent sur le chantier de l’ancien quartier du Mistral, où l’émotion submerge Jean-Paul. Ils apprennent que des ossements humains ont été retrouvés dans la cave d’un immeuble, là où vivait Abdel avec Barbara et Yaël.

Pendant ce temps, Ulysse explique à Léa que les effondrements ont été déclenchés par un immeuble en particulier, sans anomalie détectée, mais avec des sous-sols fragilisés. Alors que Léa reçoit l’alerte concernant la découverte, Jules présente ses excuses à Kilian, qui refuse de lui pardonner et affirme que leur amitié est brisée.

Alors que Jean-Paul et Samuel tentent d’identifier la victime des ossements, ils reçoivent un message confirmant qu’ils ont été retrouvés dans la cave d’Abdel et Barbara. Au Mistral, Barbara, Blanche et Léa discutent des événements tragiques. Et alors qu’elle parle d’Abdel avec Nisma, Barbara reçoit des messages d’insultes, accusée d’être responsable des effondrements.



En parallèle, la commissaire disculpe Kilian et Aya et s’excuse au nom de la police. Ariane décide de faire son mea-culpa auprès de Kilian, et elle lui annonce l’internement de Betty, qui ne sera certainement jamais jugée pour tout ça.

Jean-Paul convoque Yolande pour discuter de son comportement avec Lucie, regrettant qu’elle l’ait couverte. Yolande insinue qu’il pourrait y avoir quelque chose derrière le changement de comportement de Lucie. Plus tard, Jean-Paul se confie à Léa. Il tente de comprendre l’attitude rebelle de sa fille, suspectant du harcèlement scolaire.

VIDÉO Plus belle la vie du 22 mai 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur myTF1 en cliquant ici.

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.