Plus Belle La Vie du 24 mai 2024 : Djawad et Aya s’en vont, un enlèvement (résumé + extrait vidéo épisode 100 en avance)

Plus belle la vie du 24 mai 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 100 de PBLV – C’est l’épisode 100 de votre série « Plus belle la vie, encore plus belle » qui vous attend cet après-midi sur TF1 ! Si Djawad et Aya quittent le Mistral, voilà qu’un terrible enlèvement va se produire…

« Plus belle la vie, encore plus belle » du 24 mai 2024 – résumé de l’épisode 100

Barbara et Thomas sont au commissariat. Barbara montre à Patrick les deux lettres de menaces de mort qu’elle a reçues, l’une dans sa boîte aux lettres et l’autre sous sa porte. Elle exprime sa peur pour elle-même et pour Yaël, Thomas demande une protection policière. Cependant, Patrick la rassure en disant que les auteurs de lettres anonymes passent rarement à l’acte… Il lui explique ensuite que des ossements humains ont été retrouvés dans son ancienne cave.

Barbara et Nisma sont avec Yaël. Barbara, effrayée par les menaces de mort qu’elle a reçues chez elle, hésite à laisser Yaël seul. Nisma propose de passer la journée avec elle, mais Barbara refuse, expliquant qu’elle doit travailler avec Thomas et Kilian. Nisma la rassure, elle va emmener Yaël à la crèche et le récupérer le soir. Barbara se résout à aller travailler. Pendant ce temps, quelqu’un les observe discrètement…

Au commissariat, la police technique et scientifique a de nouvelles informations sur les ossements retrouvés : il semble que la personne n’est pas morte à cause de l’effondrement mais probablement à cause d’une explosion de gaz. Le soir, Nisma ramène Yaël à Barbara au bar, mais quand elle tourne le dos pour proposer à Thomas de passer la soirée ensemble, quelqu’un enlève le petit garçon. Barbara ne retrouve que son doudou au sol et panique.



Djawad discute avec Aya, encore traumatisée par des événements passés. Il lui parle du psychologue du cabinet, mais Aya ne veut pas en entendre parler. Djawad propose alors de partir quelques jours à Paris pour se détendre. Aya accepte finalement, reconnaissant que cela pourrait lui faire du bien.

Thomas apprend par Jennifer que leurs vacances d’août sont annulées en raison du marathon de Gabriel. Ce dernier avoue qu’il avait oublié. Thomas lui souhaite bonne chance pour obtenir son dossard et s’en va. Sur la place, Kilian voit Aya avec une valise. Elle lui explique qu’elle part à Paris avec son frère pour changer d’air.

Jean-Paul rencontre le père de l’adolescent qui harcèle Lucie. Il explique la situation, mais l’homme trouve l’accusation excessive et ne comprend pas. Jean-Paul explique qu’il est policier et que son fils, Michaël, pourrait agir par ressentiment à cause de cela. Il précise qu’il a préféré parler directement avec lui plutôt que de porter plainte. Le père de Michaël promet de gérer la situation.

VIDÉO Plus belle la vie du 24 mai 2024 – extrait vidéo

