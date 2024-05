Plus Belle La Vie du 29 mai 2024 : François Marci est-il mort ? (résumé + extrait vidéo épisode 103 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 29 mai 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 103 de PBLV – Blanche ment à la police aujourd’hui dans votre série quotidienne « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais Samuel n’est pas dupe et pense que c’est lié à François…

Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 29 mai 2024 – résumé de l’épisode 103

Patrick fait le point avec Jean-Paul. Les habitants de l’immeuble n’ont rien vu et ils n’ont aucune piste. Cependant, Charlotte apporte de nouvelles informations : leur homme n’est pas descendu seul à la cave. Elle a trouvé des morceaux de polymère et une douille, les restes d’un revolver. Il aurait probablement reçu une balle avant les effondrements, à moins qu’il soit venu pour tuer quelqu’un !

Samuel interroge Blanche. Elle ment et explique qu’elle était allée chez une amie le matin des effondrements. Sauf que Samuel lui explique qu’elle était absence ce jour-là… Blanche se défend en disant qu’elle s’était trompée de jour mais Samuel ne la croit pas. Plus tard, Jean-Paul lui explique qu’à l’époque, elle traversait un divorce avec François. Ils venaient de revenir à Marseille ensemble. Samuel décide d’appeler François pour en savoir plus.

Samuel interroge Thomas sur François. Il se demande si François et Blanche auraient consulté Abdel pour leur divorce ce jour-là. Thomas pense que non et il n’est même pas sûr qu’ils soient divorcés. Il n’a pas de nouvelles de François, retourné aux États-Unis. Samuel a essayé de le joindre, mais son numéro est non attribué. Kilian précise que François utilise uniquement son téléphone américain, dont ils n’ont pas le numéro.



Publicité





Luna est avec Blanche, qui avoue avoir menti à la police et dit qu’elle était chez son amant ce jour-là. Luna pense qu’elle devrait dire la vérité, mais Blanche affirme qu’elle ne peut pas.

Samuel explique à Jean-Paul que personne n’a de nouvelles de François depuis les effondrements. Aucune trace de lui et son téléphone américain n’est plus attribué. Patrick précise qu’il n’a jamais pris son avion. Il n’y a plus aucune trace de lui depuis les effondrements. Samuel pense que les ossements retrouvés pourraient être ceux de François et que Blanche l’aurait tué. Patrick et Jean-Paul, connaissant Blanche, ont du mal à y croire.

Gabriel est au Mistral avec Thomas, il compte retourner au stade voir la coureuse, car il ne cesse de penser au malaise qu’elle a fait la veille. Au stade, Gabriel remarque qu’elle boit énormément… Il pense qu’elle pourrait être diabétique et qu’elle met sa vie en danger. Elle le trouve trop intrusif et l’envoie encore une fois balader.

A LIRE AUSSI : Plus belle la vie spoilers : le choc pour Barbara, Jean-Paul tombe de haut, les résumés jusqu’au 14 juin 2024

VIDÉO Plus belle la vie du 29 mai 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.