50mn Inside du 22 juin : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

50mn Inside du 22 juin 2024, sommaire et reportages – Ce samedi et comme chaque week-end sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







50mn Inside du 22 juin 2024, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

⁣🍔 À la Une – la street food

La street food à la conquête de la France. Pourquoi la cuisine de rue séduit-elle même les grands chefs ?

🏇 En Coulisses – La course hippique la plus chic de l’année⁣

Le Grand Prix de Diane, concours hypique mais aussi d’élégance. Comment s’organise ce prestigieux rendez-vous du printemps, qui contrairement aux apparences, est accessible à tous.



💁‍♂️ Portrait – David Hallyday⁣

🎤 La Story – Michael Jackson

Il y a tout juste 15 ans sa disparition créait une onde de choc. Comment a-t-il construit sa légende ?

50mn Inside du 22 juin 2024, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🐕 Dans le Secret – la folie toutous

Aux Etats-Unis le business autour des chiens connait un essor sans précédent. Jusqu’où les américains sont-ils prêts à aller par amour pour leur compagnon à quatre pattes ?

🌟 Le document – Quitter la ville pour une nouvelle vie, pari gagnant ?⁣

Quitter la ville pour une nouvelle vie au grand air. Nous partons en Provence, à 30min de Marseille, où une nouvelle génération d’entrepreneurs s’est lancé un défi : trouver le bonheur dans le pré.

« 50 mn Inside », à suivre aujourd'hui dès 18h sur TF1.