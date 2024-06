C dans l’air du 18 juin 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 18 juin 2024, invités et sommaire – Ce mardi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 18 juin 2024 : le sommaire

⬛ Pourquoi les patrons sont inquiets ?

À douze jours du premier tour des élections européennes, les différents camps politiques dévoilent leurs programmes qu’ils envisagent de mettre en œuvre en cas de victoire. Dans un entretien accordé au Parisien le mardi 18 juin, le président du Rassemblement national (RN), Jordan Bardella, a détaillé sa feuille de route s’il est nommé à Matignon, reprenant de nombreuses mesures du programme de Marine Le Pen. Parmi elles, la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, autrefois une mesure « urgente », serait désormais reportée à « un second temps » sans plus de précision. De plus, la promesse de suppression de l’impôt sur le revenu pour les moins de trente ans n’est plus d’actualité. Bardella a néanmoins confirmé la baisse de la TVA à 5,5 % sur les énergies (électricité, gaz, fioul) et le carburant.



Publicité





Sur le sujet de la réforme des retraites, Bardella a affirmé que la retraite à 64 ans serait abrogée « à partir de l’automne », malgré les déclarations contradictoires de son allié Éric Ciotti, qui a laissé entendre que cette réforme pourrait ne pas être abrogée. Jérôme Sainte-Marie, candidat RN, a également semé le doute en évoquant la complexité et le coût potentiel de cette abrogation, indiquant que ce n’était pas une priorité immédiate.

Concernant les services publics, notamment l’école et la santé, Bardella a indiqué que les mesures dépendent d’un audit financier qu’il prévoit de lancer, admettant que « des choix devront être faits ». De plus, l’interdiction du port du voile dans l’espace public, autre mesure du programme de Marine Le Pen, est désormais repoussée à 2027.

En matière de défense et de politique étrangère, aucune annonce n’a été faite. La section « Défense » du programme de Marine Le Pen, qui préconisait la sortie du commandement intégré de l’Otan et une alliance militaire avec la Russie, a disparu du site du RN, lequel est désormais entièrement désactivé. Cette disparition a suscité des critiques, avec certains opposants politiques affirmant que le RN cherchait à cacher son programme.

Les patrons d’entreprises françaises expriment leur inquiétude, craignant que la politique économique du pays soit drastiquement modifiée si le RN et le « nouveau Front populaire » remportent les élections, comme le suggèrent les sondages. Les voisins européens observent avec attention la situation politique en France, notamment après la décision d’Emmanuel Macron de dissoudre l’Assemblée nationale.

Pour en savoir plus sur le programme du RN, les mesures économiques qu’ils proposent, le « contrat de législature » du nouveau Front populaire, les inquiétudes des patrons, et le regard des voisins européens sur la situation politique en France, rendez-vous ce soir dans #cdanslair.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mardi 18 juin 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.