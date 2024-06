Plus Belle La Vie du 17 juin 2024 : Jean-Paul et Patrick victimes d’un accident ! (résumé + extrait vidéo épisode 115 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 17 juin 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 115 de PBLV – La police entame une course contre la montre pour retrouver Anaïs cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais un accident va venir tout bouleverser !…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 17 juin 2024 – résumé de l’épisode 115

Jean-Paul explique à Patrick qu’il a perdu connaissance et ne se souvient de rien. C’est la police municipale qui l’a retrouvé et l’a emmené à l’hôpital. Maintenant, ils doivent à tout prix retrouver Anaïs Delpierre, qui a été enlevée. Jean-Paul pense qu’elle pourrait être au lycée où elle a harcelé Ophélie, alors il fonce chez les Kepler pour parler à Ophélie. Mais celle-ci l’informe que son ancien lycée n’existe plus, il a été détruit. Elle refuse d’en dire plus à Jean-Paul, ça la replonge dans des souvenirs trop douloureux… Ulysse finit par réussir à la faire parler et il oriente la police vers le gymnase où avaient lieu les cours de sport. Sur place, Jean-Paul et Patrick retrouvent Anaïs inconsciente, les veines tailladées. Les secours ne répondent pas, ils décident de l’emmener eux mêmes à l’hôpital. Mais les freins de la voiture ne répondent plus, ils sortent de route…

Blanche et Luna arrivent au Pavillon des Fleurs et retrouvent Eric, qui veut reparler du cours de self-défense. Elles sont toujours réfractaires, le trouvant trop « bourrin », ce qui déçoit Eric car il comprend qu’elles ne lui font pas confiance. Plus tard, Luna pense qu’elles ont été trop dures avec Eric. Blanche pense qu’elles l’ont blessé et veulent rattraper le coup. Plus tard, Blanche et Luna invitent Eric pour lui dire qu’un atelier est annulé le lendemain et lui proposent de faire son cours de self-défense à la place. Il accepte.



Thomas et Gabriel regardent la vidéo du cabinet que Jules a tournée. Gabriel est déçu que la vidéo soit coupée au montage, tandis que Thomas se moque de lui. Gabriel repart frustré. Pendant ce temps, Babeth remarque à Jules que Jennifer apparaît dans la vidéo. Jules regrette de l’avoir laissé passer, mais Babeth lui assure qu’on ne peut pas la reconnaitre… Mais plus tard, quelqu’un regarde la vidéo du cabinet et remarque Jennifer. Il recherche ensuite l’adresse du cabinet médical.

VIDÉO Plus belle la vie du 17 juin 2024 – extrait vidéo

