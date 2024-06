Secret Story du 4 juin 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du mardi 4 juin 2024 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2024. Retour sur la journée de lundi des habitants dans la maison des secrets.





Au réveil, c’est glacial entre Perrine et Lou. Et le vol des pièces est une nouvelle fois dans toutes les bouches, cette fois même Léo s’est fait voler les siennes ! Maxence et Perrine jubilent, personne ne les soupçonne.







Justine est sur la piste du secret de Zoé. Elle a remporté un indice et le demande sur Zoé. Elle voit une iris, qui renvoie à Iris Mittenaere qui a été Miss Univers. Mais Justine ne reconnait pas la fleur !

Persuadé que Kelyan est champion de curling, Maxence improvise une partie dans le jardin. Et justement la Voix rétablit la vérité au sujet du secret de Kelyan.



Sur un mini jeu de la Voix, Perrine remporte une indice sur l’habitant de son choix. Elle cible Justine. Elle voit un calendrier avec un encadré sur le 24 avril 2024. Perrine affirme être prête à buzzer.

Le téléphone rouge sonne, Léo décroche. La Voix lui annonce qu’il est écarté de la course pour l’immunité. Il doit passer le téléphone à la personne qu’il ne souhaite pas voir immunisé, il le donne à Zoé. Elle est écartée aussi ! Elle passe le téléphone à Maxence, écarté à son tour. Il passe le téléphone à Justine, écartée aussi. Elle le passe à Kelyan, qui doit le mettre sur haut parleur. La Voix dit à Kelyan qu’il a le choix le plus important. Il va devoir choisir entre Perrine à Alexis. Il le passe à Alexis, Perrine est donc immunisée !

C’est toujours tendu dans le clan de Maxence, qui reproche à Lou de ne pas sourire suite à l’immunité de Perrine. Lou n’apprécie pas la remarque sachant que la veille personne ne s’est réjouit pour elle. Maxence se décide ensuite enfin à avouer qu’il se passe quelque chose avec Perrine, qui se sont embrassés. Mais il lui demande de garder le secret.

Le téléphone rouge sonne, Alexis décroche et peut acheter un indice sur un habitant. Il choisit Zoé, il voit un écran qui représente l’univers !

La Voix annonce ensuite que pendant 1h, le buzzer des secrets est soldé à -50% ! Tout le monde fait des buzz fantaisistes et Alexis fait encore erreur : il pense que Zoé a participé à Miss Monde ! Et Perrine pense que Justine est entrée dans la maison le 24 avril en remplacement d’une autre candidate.

Une soirée remontée dans le temps est organisée. La Voix donne une mission à Justine : pour 500 euros, elle a une heure pour récolter des potins pendant le bal et écrire la « Secret Gazette ». Maxence choisit Lou comme partenaire pour le bal et ils retrouvent leur complicité. Les habitants découvrent ensuite la gazette et Maxence est au milieu des ragots… Ça fait rire Lou mais Perrine n’apprécie pas.

Maxence s’isole avec Lou, il ne comprend pas la réaction de Perrine. Et il fait un câlin à Lou…

