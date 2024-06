The Voice Kids 2024 : 1ère bande-annonce, lancement bientôt sur TF1 (VIDÉO)

Publicité





TF1 a dévoilé la toute première bande-annonce de The Voice Kids. Une saison marquée par l’arrivée de Lara Fabian et Claudio Capéo dans les fauteuils de coachs, aux côtés de Slimane et Patrick Fiori.





La chaîne n’a pas encore dévoilé de date de lancement, mais ça devrait se faire le mois prochain.







Publicité





Pour célébrer ses 10 ans, l’émission de chant pour enfants la plus populaire de France, « The Voice Kids », prépare une saison exceptionnelle avec une nouvelle équipe de coachs qui promet de renouveler le plateau.

Lara Fabian et Claudio Capéo, deux artistes de renom sur la scène musicale française et internationale, rejoindront l’émission en tant que coachs. Ils se joindront à Patrick Fiori, une figure emblématique du programme, et à Slimane, le lauréat de la saison précédente.



Publicité





Ce quatuor inédit promet d’apporter une dynamique nouvelle, marquée par la joie, la bienveillance et une saine compétition !

VIDÉO la bande-annonce de la saison 2024 de The Voice Kids