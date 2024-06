Un Si Grand Soleil Spoilers : Achille bouleversé, Charles se dénonce, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 1er au 5 juillet 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 1er au 5 juillet 2024 – Que va-t-il se passeer la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous impatient d’en savoir plus, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés de la semaine à venir. Notez que 7 épisodes seront diffusés à la suite en prime le mercredi 3 juillet.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







C’est la fin du Fleuriste. Christophe est retrouvé mort et Cécile lit sa lettre d’adieux avant d’annoncer la terrible nouvelle à Achille. L’adolescent est en colère et s’en prend injustement à Cécile alors que Margot revient pour les soutenir. Quant à Charles, il est en plein dilemme mais finit par décider de dire la vérité à la police…

De son côté, Janet revoit le père Sylvio. Et Elisabeth recrute Muriel, la femme d’Eliott, comme bras droit. Un soulagement pour Alain, qui espère bien que ça permettra à Elisabeth d’avoir plus de temps pour lui.



Un si grand soleil spoilers les résumés du 1er au 5 juillet 2024

Prime du 3 juillet – épisode 1416 : Elisabeth cherche à recruter un bras droit et reçoit Muriel en entretien. Son profil est parfait pour le poste, à l’exception d’un détail. Quant à l’enquête, la police est maintenant persuadée d’avoir découvert l’identité du Fleuriste. La vérité est sur le point d’éclater : comment cela va-t-il se finir ?

Prime du 3 juillet – épisode 1417 : Après plusieurs mois, Sylvio et Janet se revoient. Ils se remémorent ensemble leur histoire qui a chamboulé leur vie… Et qu’ils n’ont pas oubliée. Alain, lui, espérait que l’embauche de Muriel permettrait à Elisabeth d’avoir plus de temps libre, mais il semble qu’il se soit trompé.

Prime du 3 juillet – épisode 1418 : Noura et sa mère se font plaisir et profitent de leur argent : les affaires de Stéphanie sont florissantes, voire un peu trop selon Carine… Charles lui, est entendu par la police à propos des crimes du Fleuriste. Mais savent-ils qu’il est lui aussi impliqué ?

Prime du 3 juillet – épisode 1419 : Chacun de leur côté, Cécile et Achille cherchent à en apprendre plus sur le Fleuriste : était-il un monstre ou un justicier ? De son côté, Stéphanie doit quitter la ville quelques heures pour livrer un mystérieux sac…

Prime du 3 juillet – épisode 1420 : Toujours en plein dilemme moral, Charles est perturbé par un sermon du père Sylvio. Quant à Noura, elle s’inquiète : sa mère ne lui donne plus de nouvelles.

Prime du 3 juillet – épisode 1421 : Tandis que Muriel fait tout pour gagner la confiance d’Elisabeth, Boris, lui, semble déjà sous son charme. De son côté, Florent cherche à raviver la flamme dans son couple.

Prime du 3 juillet – épisode 1422 : Après avoir disparu pendant plusieurs jours, Stéphanie refait surface, mais Noura ne croit pas en ses explications. De son côté, Achille est de retour au lycée.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce du 1er au 5 juillet 2024

