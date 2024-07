C à vous du 12 juillet 2024 : les invités et le sommaire de la dernière ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 12 juillet 2024, invités et sommaire – Dernier numéro de la saison ce vendredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Législatives : retour sur une campagne inédite, on en parle avec : Olivier Perou, grand reporter pour L’Express; Camille Vigogne, grand reporter pour Le Nouvel Obs, auteure de « Les Rapaces » (Arènes) ; et Nicolas Beytout, fondateur et directeur du journal L’Opinion

🔵 Une France, deux météos. Evelyne Dheliat, cheffe du service météo de TF1 et LCI, est notre invitée dans C à Vous



