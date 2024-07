Ici tout commence spoiler : Antoine et Marc apprennent une terrible nouvelle ! (vidéo épisode du 17 juillet)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Antoine et Marc vont apprendre une terrible nouvelle dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors qu’un meurtre a eu lieu à la villa, ils sont inquiets pour Jim et Souleymane. Et comme si ça ne suffisait pas, ils apprennent que Jasmine a été placée en garde à vue !











Publicité





Antoine explique à Marc qu’il vient d’avoir Teyssier au téléphone… Ils ont parlé de Jasmine et de tout ce qui se passe à la villa. Lui aussi s’inquiète pour Constance et Bérénice. Marc est piquant vis à vis d’Antoine, qui ne l’avait pas prévenu des évènements avant…

Entre Marc et Antoine, clairement ça devient la guerre. Mais ils décident de ne rien dire au reste de l’institut et quand Laetitia débarque, ils inventent un mensonge pour justifier d’avoir parlé des gendarmes…

A LIRE AUSSI Ici tout commence spoiler : le gros mensonge de Mehdi ! (vidéo épisode du 16 juillet)



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 970 du 17 juillet 2024, Marc et Antoine inquiets

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.