C dans l’air du 3 juillet 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 3 juillet 2024, invités et sommaire – Ce mercredi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 3 juillet 2024 : le sommaire

⬛ Vers un gouvernement d’union nationale ?

Une large coalition républicaine pourrait-elle se former si le RN n’atteint pas la majorité absolue ? C’est une idée qui gagne en popularité ces derniers jours. Plusieurs figures politiques soutiennent en effet une alliance inédite allant des Communistes aux gaullistes de LR « canal historique ». Toutefois, sans les Insoumis, qui rejettent cette idée, réunir 289 députés semble difficile. Malgré tout, les appels se multiplient. De Xavier Bertrand à François Hollande, en passant par Yaël Braun-Pivet ou Gabriel Attal, qui a tendu la main aux électeurs de gauche en suspendant sa réforme de l’assurance chômage. Mais ce scénario de gouvernement hétéroclite pourrait-il être accepté par l’opinion publique ?



Publicité





Chez les Écologistes, Marine Tondelier soutient cette idée. « On doit se montrer prêts à gouverner », affirme-t-elle en une de Libération, alors que ces élections l’ont révélée comme figure de la résistance à l’extrême droite. Originaire du Pas-de-Calais, elle lutte depuis longtemps contre le RN à Hénin-Beaumont, où Marine Le Pen vient d’être réélue. Ce soir, la cheffe des Verts participera à la soirée politique sur BFM face à Jordan Bardella et Gabriel Attal, tandis que le président du RN souhaitait débattre contre Jean-Luc Mélenchon.

À La Rochelle, où le RN a réalisé des scores beaucoup plus faibles dimanche dernier, les électeurs expriment leurs inquiétudes face à la « menace RN ». Certains chefs d’entreprise dans la restauration soulignent l’absurdité de fermer les frontières, d’autres rappellent leur attachement à l’Europe. La Rochelle… la rebelle ?

Alors, une large coalition républicaine contre le RN est-elle possible ? Quel rôle pourrait jouer Marine Tondelier dans cette alliance ? Pourquoi reste-t-on hostile au Rassemblement national dans certains territoires comme La Rochelle ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mercredi 3 juillet 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.