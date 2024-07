C dans l’air du 4 juillet 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 4 juillet 2024, invités et sommaire – Ce jeudi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 4 juillet 2024 : le sommaire

⬛ J-3 : ça se tend…

Hier, Jordan Bardella a qualifié les controverses impliquant certains candidats du RN de « quelques erreurs de casting » sur le plateau de BFM. Ces candidats ont été critiqués pour des comportements passés ou des déclarations racistes. Le président du Rassemblement national a affirmé qu’il n’hésiterait pas à exclure ces membres du parti et à les empêcher de siéger au sein du groupe RN à l’Assemblée nationale en cas d’élection.



Publicité





Le président du RN a également été critiqué pour avoir évité un débat avec Marine Tondelier, une absence également relevée dans plusieurs circonscriptions, comme celle de François Ruffin dans la Somme. Ces polémiques surviennent à seulement trois jours du second tour des législatives, ajoutant aux difficultés du parti.

Un autre problème pour Marine Le Pen est le soutien officiel du Kremlin de Vladimir Poutine, exprimé par le ministre des Affaires étrangères russe. Le Pen a qualifié ce soutien de « provocation » et « d’ingérence », ce qui complique la position du RN.

Le programme économique du RN est critiqué par plusieurs économistes, dont Philippe Aghion, professeur au Collège de France. Il estime que les mesures proposées par Bardella sont « dangereuses pour l’attractivité, la diplomatie et l’indépendance de la France », et compare la situation au vote pour le Brexit en 2016, qui pourrait entraîner un retour des travaillistes à Downing Street huit ans plus tard.

Enfin, à Nice, Graig Monetti, candidat macroniste dans la circonscription d’Éric Ciotti, a annoncé qu’il maintiendrait sa candidature malgré les appels au désistement pour contrer le RN. Monetti a déclaré vouloir défendre les Niçois contre les extrêmes, et estime que battre Ciotti et le RN est possible.

Ainsi, les « erreurs de casting » du RN pourraient-elles lui coûter des voix ? Le programme économique du RN est-il réellement « dangereux » comme l’affirment certains économistes ? Pourquoi un front républicain ne s’est-il pas formé dans la circonscription d’Éric Ciotti ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce jeudi 4 juillet 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.