Un Si Grand Soleil du 19 juillet : la mort de François (résumé et vidéo épisode 1443 en avance)

Un si grand soleil du 19 juillet 2024, spoiler résumé de l’épisode 1443 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans le prochain épisode de votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 19 juillet 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Alix confronte Maéva

Alix confronte Maeva à propos du code de l’alarme de la galerie. Maeva assure qu’elle n’a donné le code à personne, mentionnant que Tom venait parfois la chercher en fin de journée, mais elle est certaine qu’il n’a rien avoir à voir avec cette affaire. Alix interroge ensuite Tom sur son emploi du temps la nuit du cambriolage. Tom prétend qu’il était chez Carine, la mère de Maeva, mais c’est un mensonge. Alix informe alors Maeva qu’elle ne doit plus revenir à la galerie…

Alix contacte Marc suite à son article, elle l’accuse de l’avoir trahie.



Nicolas informe Alix qu’il est au courant de toute l’histoire de la galerie grâce à l’article de Marc. Alix, attribuant ses malheurs à la malchance, propose à Nicolas de partir en week-end pour oublier leurs soucis.

Alix apprend de son assurance qu’elle ne peut pas assurer de nouvelles œuvres tant que le problème n’est pas résolu. De son côté, Tom explique à Alix qu’il était en réalité en mer avec un client qui le payait au black… Il a menti de peur que Maeva ne l’apprenne et soit déçue. Tom maintient qu’il n’a rien à voir avec le cambriolage.

Désemparée, Alix se confie à Ludo, qui ne croit pas non plus que Tom soit le coupable. Ludo se demande si le nouveau copain d’Alix pourrait être impliqué, mais Alix en doute fortement…

François Laumière est mort

Catherine et Laurine se retrouvent pour discuter de l’état de santé de François. Pendant ce temps là à l’hôpital, Evan Cresson examine François Laumière, qui évoque l’échec du projet de la clinique. En plein examen, François reçoit un appel d’Elisabeth lui demandant de venir à la maison, ce qu’il fait immédiatement, convaincu qu’elle va céder à ses demandes.

Cependant, Elisabeth menace de révéler qu’il n’a jamais été diplômé de Harvard, ce qui détruirait sa réputation, et exige qu’il oublie son fils en échange de son silence. François, furieux, fait un malaise cardiaque et s’étouffe sur le canapé d’Elisabeth. Elle appelle les secours, et malgré les efforts d’Evan et Laurine pour le ranimer, François Laumière décède à l’hôpital, mentionnant Elisabeth comme responsable dans ses derniers moments…

Elisabeth veut se faire pardonner

Elisabeth informe Alain qu’elle restera à la maison pour s’occuper des préparatifs du mariage, tandis que Boris et Muriel prendront en charge le travail. Elle cherche à se faire pardonner de son absence la veille. Boris propose à Muriel de l’accompagner à des rendez-vous pour mieux répartir les tâches.

