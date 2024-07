Plus Belle La Vie du 2 juillet 2024 : Steve réapparait, Jennifer piégée (résumé + extrait vidéo épisode 126 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 2 juillet 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 126 de PBLV – Jennifer est seule contre tous cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et elle se fait encore piéger par Pascal alors qu’à la résidence, Steve réapparait.





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 2 juillet 2024 – résumé de l’épisode 126

Samuel informe Ariane que Jennifer l’a quitté la veille, emportant toutes ses affaires, et qu’il ignore où elle se trouve. Ariane s’inquiète, craignant qu’elle ne fasse une bêtise vu son état. Pendant ce temps, Jennifer se rend au cabinet pour récupérer sa lettre de licenciement. Gabriel lui explique qu’un anesthésiant a disparu et, bien qu’elle nie être responsable, il lui dit qu’ils ne peuvent plus travailler ensemble en confiance. Jennifer, en larmes, répète qu’elle est innocente… Elle croise Pascal sur la place, avec un chaton abandonné. Pascal lui propose d’aller s’occuper du petit chat chez lui et il lui donne les clés de son appartement. Thomas observe la scène de loin.

Thomas confronte Gabriel, lui reprochant d’avoir licencié Jennifer au lieu de la soutenir. Quand Gabriel lui parle du vol d’anesthésiant, Thomas souligne le fait qu’il l’accuse sans preuve, comme il l’avait déjà fait contre Kilian… Thomas se dit déçu. Pendant ce temps là, Jennifer est avec le chaton chez Pascal. Il lui propose de rester dîner et de loger chez lui quelques jours, ce qu’elle accepte… Au commissariat, Ariane demande à Samuel s’il a trouvé des informations sur Jennifer. Il annonce avoir découvert qu’elle a usurpé l’identité d’une femme morte !



Ophélie, dehors avec sa mère, se sent mieux et explique à sa mère que c’est les excuses d’Anaïs qui l’ont aidée. Vanessa, émue et heureuse, écoute Ophélie parler du Pavillon des Fleurs et de Blanche Marci, qui aurait poussé Anaïs à s’excuser. Vanessa, cependant, insulte Blanche. Au Pavillon des Fleurs, Vanessa rend visite à Blanche pour parler d’Anaïs. Elle remet froidement un chèque de don, et lorsque Blanche essaie de discuter, Vanessa la rejette et s’en va.

Au commissariat, Mirta explique à Morgane qu’elle souhaite porter plainte contre Bibac, pensant que Steve l’a arnaquée, et raconte tout, y compris la disparition de Steve, que Nisma a vu partir avec un sac de voyage. Mais alors que Mirta déjeune avec Luna au Mistral, elle apprend que Steve est rentré à la résidence. Luna décide d’aller demander des explications. Steve parle d’un problème au datacenter en Andorre, mais Luna reste sceptique. Il montre à Mirta que l’argent est revenu et demande le retrait de la plainte. Bien que Luna n’ait pas encore reçu son argent, Steve assure que tout sera réglé sous 24 heures. Plus tard, Steve est en visioconférence avec sa boss, qui se réjouit de son implication dans l’arnaque. Nisma interrompt la conversation, inquiète et en colère de son silence. Steve n’a aucune justification, et Nisma s’en va.

VIDÉO Plus belle la vie du 2 juillet 2024 – extrait vidéo

