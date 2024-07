Ici tout commence spoiler : Jim et Bérénice se mettent en danger... (vidéo épisode du 24 juillet)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Jim et Bérénice vont finalement se mettre en grand danger dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, alors que les Louvin ont enlevé Carla et Jasmine, ils sont fous d’inquiétude et prêts à tout pour les retrouver…











Publicité





Résultat, alors que les gendarmes organisent une battue dans la forêt, Jim et Carla veut aller les rechercher eux-mêmes… La capitaine de gendarmerie empêche Jim d’y aller et lui rappelle que les Louvin sont armés ! Bérénice assure qu’elle surveille mais en réalité, Jim et Bérénice comptent s’engouffrer dans la forêt dès que les gendarmes auront le dos tourné…

Ces deux là vont se retrouver en grand danger !

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Laetitia très inquiète, elle confie à Stanislas que… (vidéo épisode du 23 juillet)



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 975 du 24 juillet 2024, Jim et Bérénice n’en font qu’à leur tête

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.